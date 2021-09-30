У МОН попередили про спалахи COVID-19 під час очного навчання: як запобігти інфікуванню

У МОН попередили про спалахи COVID-19 під час очного навчання: як запобігти інфікуванню

Також значну частку інфікованих у статистиці з коронавірусу додають організовані колективи та масові заходи.

Міністерство охорони здоров’я закликає регіони відстежувати контакти хворих на коронавірус, зокрема, які були виявлені в школах. Оскільки імовірність спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення освітнього процесу в очному форматі.

Про це повідомляє преслужба МОЗ.

"У час пандемії коронавірусної хвороби головне завдання епідеміологів спільно із місцевою владою – відстежувати контакти хворих та локалізувати кластери поширення COVID-19 на рівні конкретних закладів та населених пунктів", - пояснив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає. Крім того, значний відсоток до статистики додають організовані колективи та масові побутові заходи.

"Особливу увагу треба звернути на особливостях профілактики інфікування COVID-19 у домашніх контактах, в тих випадках, коли особа з COVID-19 перебуває на амбулаторному лікуванні вдома", - сказав Кузін.

Як приклад, Кузін навів Буковину, де під час пілотного проєкту вдалося зафіксувати 12 158 осіб, які мали контакт із підтвердженим випадком коронавірусу. Із них, у 889 осіб невдовзі підтвердили COVID-19.

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Більшість випадків контакту із хворим в області прийшлись на людей, які проживають разом – таких 60%. Водночас, ще 16,5% осіб, яких вдалось встановити як контактними є однокласниками, 15% – сусідами, 3,5 – колегами по роботі та ще 5% складають категорію "Інші".

"Відстежування контактів є одним із шляхів, щоб перервати ланцюжок передавання COVID-19, зменшити рівень захворюваності та смертності, пов’язаних із коронавірусною хворобою", - додають у МОЗ.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що в Україні, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули. МОН рекомендувало в такій ситуації розглянути графік гнучких канікули, але кінцеве рішення ухвалюють на місцях.

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