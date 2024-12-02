У МОН розповіли, чи можуть студенти-чоловіки виїжджати за кордон для навчання

У Міносвіти розповіли, що для цього потрібно

З 2024 року українські студенти-чоловіки мають можливість виїжджати за кордон для навчання в міжнародних програмах, після того, як з початку повномасштабного вторгнення Росії вони були обмежені у можливості виїзду.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA.

За його словами, для участі в програмах підвищення кваліфікації та конференціях можуть виїжджати за кордон також викладачі українських закладів вищої освіти.

"Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", - сказав він.

Винницький розповів, що з 1 січня до 1 квітня 2024 року українські ЗВО направили 561 студента за кордон для академічної мобільності, і всі чоловіки-студенти повернулися додому, що є позитивною статистикою.

Він повідомив, що до 2030 року Міністерство освіти і науки планує модернізувати мережу українських університетів, зокрема, скоротити їх кількість. Одним з критеріїв для укрупнення буде кількість "бюджетників". Якщо менш як третина абітурієнтів вступатимуть на бюджет, це стане "червоною лінією" для МОН.

Нагадаємо, закон про мобілізацію передбачає, що від 2025 року всі студенти-чоловіки віком від 18 років повинні будуть пройти базову загальновійськову підготовку, а всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти базову військову службу.