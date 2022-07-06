У МОН розповіли про особливості нового навчального року: що відомо

В українському Міністерстві освіти і науки розповіли про організацію 2022/23 навчального року.

Навчальний процес у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня. Натомсть заклади фахової передвищої та вищої освіти самостійно можуть визначити дати початку та завершення навчального року.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

Зазначається, що освітній процес в очному режимі запроваджують в будівлях в межах розрахункової місткості укриття, яке можуть використовувати учасники освітнього процесу в разі повітряної тривоги. Якщо споруди цивільного захисту недостатні для укриття всіх учасників освітнього процесу, то навчання можна організувати шляхом поділу на зміни упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

"Під час організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу "Повітряна тривога" або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано пройти до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування", - йдеться у повдомленні МОН.

У Міносвіти зауважують, що в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях освітній процес запроваджується у дистанційному режимі. Для цього засновник закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації видає відповідний наказ. Під час такого формату навчання заклад самостійно ухвалює рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

У початковій школі бажано проводити заняття в очному режимі, наголошують у Міносвіти. Форма навчання може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації.

Нагадаємо, у МОН активно працюють задля повернення учнів до шкіл, проте безпека дітей та учителів залишається пріоритетом. Від 1 вересня вчитися офлайн можуть дозволити учням тих регіонів, де немає бойових дій.

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