У МОН розповіли про підготовку до навчального року: скільки закладів мають укриття

Станом на кінець липня близько 65% закладів освіти в Україні обладнано укриттями. Там може розміститися 56% учасників освітнього процесу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень була ухвалена постанова про її розподіл. Ця субвенція вже пішла по регіонах. Регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", - наголосив представник МОН.

Наразі найкраща ситуація з укриттями склалася у закладах професійно-технічної освіти - 95% закладів обладнано укриттями. Зі школами та дитячими садочками ситуація гірша: 75% та 55% мають сховища.

За словами Демченка, за стан укриттів у садочках, школах та професійно-технічних закладах відповідають місцеві територіальні громади. Тим часом - за укриття у закладах фахової, передвищої та вищої освіти - керівники цих закладів.

Щодо форми навчання від вересня, наголошує представник Міносвіти, все вирішуватиметься в залежності від військово-політичної та безпекової ситуації. Остаточне рішення ухвалюють місцеві військові адміністрації.