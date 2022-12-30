У МОН розповіли, скільки закладів освіти зруйнували росіяни в Україні

На окупованих територіях може лишатись 95 тисяч українських школярів

З початку повномасштабної війни в Україні росіяни зруйнували 406 закладів освіти, а пошкодили понад 2,6 тис.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, повідомляє Укрінформ.

"У нас є значні втрати освітньої інфраструктури, які обліковуються. Пошкоджено більш як 2,6 тис. будівель закладів освіти, а повністю зруйновано 406 будівель закладів освіти", - сказав Вітренко.

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У МОН зазначили, що зараз на території України, яку контролює уряд, працюють 12 902 школи. За межами України перебувають 516 тисяч дітей шкільного віку, але раніше ця цифра становила 620 тисяч.

"Ми радіємо тому, що вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи", - зауважив Вітренко.

Також він додав, що наразі на окупованих територіях може лишатись 95 тисяч українських школярів.

Вітренко розповів, що зараз в Україні в режимі онлайн працюють 4 967 шкіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові повідомили, коли і за яких умов школярі повернуться за парти.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міносвіти розповіли, що буде з вчителями-колаборантами після деокупації Херсонщини.

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