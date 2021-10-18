У МОН визначили правила вступної кампанії 2022 року: коли і як подавати документи

У МОН визначили правила вступної кампанії 2022 року: коли і як подавати документи

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня.

У Міністерстві освіти і науки України затвердили умови прийому на навчання до вишів у 2022 році, визначивши, зокрема, час проведення вступної кампанії.

Відповідний наказ опубліковано на офіційній сторінці МОН.

Наступного року для вступу у виші будуть приймати сертифікати зовнішнього оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

Для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть до вишів на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра – з двох конкурсних предметів.

Для абсолютної більшості вступників передбачено подання заяв про вступ в електронній формі - реєстрація відповідних електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, триватиме від 14 липня до 16 липня, для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, останній день подання документів — 22 липня.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків від 1 до 13 липня включно. Водночас упродовж 14- 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників, які вступатимуть на контрактну форму навчання.

Співбесіди будуть проведені від 17 до 19 липня.

Рейтингові списки вступників (на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету буде опубліковано не пізніше, ніж 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 4 серпня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету буде проведене 5 серпня.

Зарахування вступників, які навчатимуться за контрактною формою відбудеться не пізніше ніж 30 вересня.

Умови прийому на навчання також містять інформацію про перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), зарахування при вступі сертифікатів з іноземних мов, інші особливості вступу, зокрема, на магістерський рівень освіти тощо. Повністю з документом можна ознайомитися за посиланням.

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