На Черкащині дві дівчини побили неповнолітню: поліція почала розслідування

Дівчині на момент побиття було 16 років / © provce.ck.ua

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На Черкащині двоє дівчат побили неповнолітню знайому, а хлопець зняв знущання на відео. Інцидент стався у Монастирищі Уманського району. Поліцейські розслідують кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Черкаській області у Facebook.

Встановлено, що подія сталася у березні минулого року. Двоє місцевих мешканок 18 та 17 років покликали на зустріч 16-річну знайому та між дівчатами розпочався конфлікт з бійкою. Також з ними був ще один учасник інциденту, який фільмував все на відео.

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Повернувшись додому неповнолітня розповіла про все батькам, однак вони вирішили не звертатися до поліції.

Нещодавно під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, де дівчата бʼють неповнолітню. Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту. Серед них: 17-річна потерпіла та двоє дівчат 19 та 18 років, які завдавали ударів. Крім того, встановлено 17-річного хлопця, який знімав на відео знущання над потерпілою на телефон.

Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше батько померлої Вікторії Тоненчук розповів шокувальні подробиці вбивства доньки. Чоловік зазначив, що кілька місяців тому хлопець уже піднімав руку на Вікторію, але тоді справу закрили за домовленістю сторін. Чоловік шкодує, що його донька вирішила пробачити свого кривдника минулого разу. «Перший раз — у січні, на свята. А це — другий раз, уже смертельно», — сказав він.