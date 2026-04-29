ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

У Monobank стався масштабний збій: що відомо

У застосунку Monobank, ймовірно, стався серйозний збій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Monobank / © ТСН.ua

Зранку 29 квітня масштабний збій стався у Monobank. Клієнти скаржаться, що платіжні операції не здійснюються. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми.

Про це інформують користувачі у Мережі.

Monobank не працює — що відомо про збій 29 квітня

Стало відомо, що чимало функцій застосунку не працює. Щобільше, у декого з користувачів навіть не вдається вхід у застосунок. Неможливо й здійснити грошові перекази.

Деякі користувачі зазначають, що пінкод довго завантажується, а потім — застосунок видає помилку. Також не спрацьовує фейсайді.

Згодом з’явилася офіційна реакція співзасновника Monobank Олега Гороховського.

«В нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо: (», — зазначив він.

Раніше, 1 березня, у роботі застосунку Monobank стався технічний збій, через який користувачі тимчасово не могли здійснювати основні фінансові операції. Зокрема, були недоступні перекази з картки на картку, платежі за реквізитами та поповнення мобільного рахунку. У банку підтвердили проблему та повідомили, що фахівці вже працюють над її усуненням і відновленням стабільної роботи сервісу.

Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie