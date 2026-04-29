У Monobank стався масштабний збій: що відомо
У застосунку Monobank, ймовірно, стався серйозний збій.
Зранку 29 квітня масштабний збій стався у Monobank. Клієнти скаржаться, що платіжні операції не здійснюються. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми.
Про це інформують користувачі у Мережі.
Monobank не працює — що відомо про збій 29 квітня
Стало відомо, що чимало функцій застосунку не працює. Щобільше, у декого з користувачів навіть не вдається вхід у застосунок. Неможливо й здійснити грошові перекази.
Деякі користувачі зазначають, що пінкод довго завантажується, а потім — застосунок видає помилку. Також не спрацьовує фейсайді.
Згодом з’явилася офіційна реакція співзасновника Monobank Олега Гороховського.
«В нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо: (», — зазначив він.
Раніше, 1 березня, у роботі застосунку Monobank стався технічний збій, через який користувачі тимчасово не могли здійснювати основні фінансові операції. Зокрема, були недоступні перекази з картки на картку, платежі за реквізитами та поповнення мобільного рахунку. У банку підтвердили проблему та повідомили, що фахівці вже працюють над її усуненням і відновленням стабільної роботи сервісу.