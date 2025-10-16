У Monobank стався збій: що відомо

Monobank / © ТСН.ua

У Monobank 16 жовтня стався збій. Користувачі повідомляють, що, зокрема, не можуть здійснити вхід до застосунку.

Українці публікують відповідні скриншоти, на яких видно, що авторизуватися неможливо. На екранах у тих, кому вдалося увійти, вже за кілька секунд висвітилася помилка.

Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, збій може бути пов’язаний із розіграшем.

«Слухайте, ви можете шукати їх (лимони — ред.) трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла🫣 Ви залізли в такої кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…», — зазначив він.

Річ у тім, що Monobank запустив розіграш на честь 10 млн клієнті.

Раніше блогерка Ксюша Манекен розповіла, що втратила понад 6 млн гривень зі свого рахунку у Monobank. Своєю історією вона поділилася у Мережі.

Дівчина розповіла про те, що мала зняти певну суму зі свого рахунку ФОП. Вона зв’язалася з “менеджером” банку через телеграм-бот, але, виявилося, що він — підставний. Шахраї отримали доступ до застосунку Манекен та вивели з рахунку 6,2 млн гривень.

Блогерка поскаржилася, що Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без жодних документів робить перекази на рахунки інших ФОПів один за одним — по 700-500 тисяч гривень.