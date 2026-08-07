У морі біля Коблевого вибухнула міна: одна людина загинула, двоє постраждали

Біля Коблевого в морі здетонував вибухонебезпечний предмет

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В акваторії Чорного моря — в Коблевому — через вибух міни загинув чоловік. Ще дві жінки зазнали поранень.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА.

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«Вибухонебезпечний предмет здетонував в акваторії Чорного моря. Загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді. Дві жінки, які були на березі, постраждали: одній надали допомогу на місці, іншу госпіталізували у стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що ділянка узбережжя була огороджена та позначена попереджувальними знаками про мінну небезпеку.

Нагадаємо, у курортній зоні Затоки в Одеській області стався вибух міни. Загинули троє людей.

У ГУНП в Одеській області повідомили, що міна вибухнула на пляжі в Кароліно-Бугазі, де в цей час перебувало багато відпочивальників.

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