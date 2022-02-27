У Москві люди приносять квіти на стелу міста-героя Києва біля Могили Невідомого Солдата

У Москві люди приносять квіти на стелу міста-героя Києва біля Могили Невідомого Солдата

Жителі російської столиці сумують за загиблими у розв'язаній Путіним війні.

Сьогодні, 27 лютого, у Москві люди приносять квіти на стелу під назвою міста-героя Києва біля Могили Невідомого Солдата.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко, опублікувавши фото з російської столиці.

"Путін та російська армія своїм нападом на Україну образили та девальвували подвиг радянського народу у війні з фашистами. Сьогодні фашисти - це Путін та його армія, яка зараз вбиває українців. Це незмивна ганьба і катастрофа для всього російського народу, для всієї історії Росії", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: