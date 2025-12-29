У Кремлі не планують миру: аналітик розповів про приховані завдання Путіна на 2026 рік

Володимир Путіна / © Associated Press

Реклама

Російське керівництво не розглядає припинення бойових дій як пріоритет і готує армію до продовження війни щонайменше до кінця 2026 року. Поки міжнародна спільнота обговорює мирні плани, у Москві ставлять завдання щодо подальшого наступу.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», капітан першого рангу Павло Лакійчук для «КИЇВ 24».

За словами експерта, існує суттєвий розрив між очікуваннями західних лідерів та реальністю, яку диктує Кремль. У той час як президент США Дональд Трамп прагне швидкого припинення війни, а європейські партнери фокусуються на гарантіях безпеки для України, Володимир Путін висуває умови, які роблять мир неможливим.

Реклама

Павло Лакійчук зазначив, що для російського диктатора питання припинення вогню стоїть на останньому місці в будь-якому порядку денному.

«З’являється Путін, який каже: „Ні, гарантії безпеки там — все то неважливо, і навіть припинення війни“. Спочатку ми усуваємо проблеми, розбираємося з гарантіями післявоєнної безпеки, а потім ми війну зупиняємо. Що у „Плані Трампа“ (28-й пункт) припинення війни останній, що у Зеленського — останній. Чому? Тому що Путін не хоче зупиняти війну», — наголосив експерт.

Аналітик звернув увагу на щорічну розширену колегію Міністерства оборони РФ, де військове керівництво звітує перед президентом. Цей захід демонструє справжні вектори російської політики, які суперечать будь-якій «мирній» риториці.

«Там ні про який мир на 2026-й рік, і ні про які заходи з досягнення миру в 2025-му році не йдеться. Йдеться про те, що у 2026-му році продовжуватимуть досягнення цілей так званої „СВО“. Весь рік на це покладений. І жодної мови про альтернативні варіанти не йдеться», — резюмував Лакійчук.

Реклама

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ про призов громадян на військову службу 2026 року.

Раніше російський диктатор заявляв, що наказав «звільнити» три українські області.