У Москві незаконно утримують кримську татарку, яка їхала на півострів до свого онкохворого батька

25-річна кримська татарка Леніє Умерова майже рік незаконно утримується у Росії через її відданість рідній Україні.

Як повідомляється у сюжеті “Сніданку з 1+1”, до 25-річної кримської татарки Леніє підʼїхав автомобіль з чотирма особами в цивільному одязі. Вони вдягнули на її голову мішок і повезли у невідомому їй напрямку, голослівно називаючи її шпигункою. Дівчина родом з Євпаторії, що на узбережжі Кримського півострова. Там вона проживала з великою родиною, зокрема, мамою, татом і братом Азізом.

У 2014 році російські спецпризначенці захопили український Крим. За лічені дні на півострові була встановлена російська диктатура, а згодом почалися масові переслідування українців та кримських татар, які не хотіли підкорятися російській пропаганді. Леніє тоді було 16 років.

“Тоді, щоб закінчити школу і мати хоч якісь документи, які підтверджують той факт, що ти здобув середню освіту, треба було отримати російський паспорт. Моя сестра має достатньо переконання і її громадська позиція не дала їй цього вчинити, тому вона була змушена переїхати до Київської області”, - розповідає Азіз Умеров, брат Леніє.

Леніє Умерова опинилася за 800 кілометрів від батьківського дому, де здобула середню та вищу освіту. Працювала у рекламній сфері та SMM-менеджеркою.

“Вона часто відвідувала в Києві культурні заходи, політичні демонстрації, зокрема, які відбувалися кожен рік 18 травня у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це був один із таких майданчиків, де ми могли просто докричатися до суспільства, що в Криму зараз дуже погана обстановка, яка була всі ці 8 років, і продовжується зараз”, - продовжує чоловік.

У 2022 році дівчина дізналася про діагноз батька – онкологія. Попри страх і небезпеку вирушила до Криму, аби доглядати тата після важкої операції. Її намагались відмовити і попереджали про небезпеку.

Маршрут пролягав через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію. Батьки чекали на Леніє у Сімферополі 4 грудня 2022 року, однак до сім’ї дівчина так і не потрапила. Лише під вечір Леніє Умерова змогла зв’язатися з батьками. Те, що вона розповіла шокувало усю родину.

На той момент вона вже перебувала під вартою в ізоляторі тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства у Владикавказі. Звісно, розуміючи, що вона в 2014 році виїхала з Криму і не отримала російський паспорт, росіяни розуміли її громадянську позицію.

Леніє відвезли до місцевого відділку поліції, де допитували до половини ночі. Коли не знайшли приводу затримати, вдалися до підступної схеми. Так, її посадили в таксі, що поїхало до готеля, а вранці вони мали продовжити бесіду.

Але до готелю Леніє так і не дісталась, вже на півдорозі таксі зупинив так званий патруль поліції.

Їх зупинив наряд поліції і виписав її протокол. Того ж дня о четвертій годині ночі відбувся суд, який помістив її до ізолятору тримання іноземних громадян та осіб без громадянства. На засіданні не було адвокатів. Через три місяці перебування в ізоляторі Леніє таки звільнили. Але щойно дівчина переступила поріг ізолятора – її знову затримали, накинувши на голову мішок, посадили в автомобіль і відвезли до іншої частини міста, де просто посеред ночі викинули на вулицю.

Коли Леніє відчайдушно намагалась розібратися де вона і знайти бодай якусь допомогу – її вкотре затримує наряд поліції. Правоохоронні органи РФ знаходили нові обвинувачення. Ще два місяці вони отримували її раз за разом по 15 діб. Поки брат Азіз не дізнався, що Леніє перевели до СІЗО в Москві.

Зараз триває стадія досудового розслідування, вони просто продовжують їй срок тримання під вартою кожні 3-4 місяці.

У свої 16 років кримська татарка Леніє Умерова відмовилася брати російський паспорт та залишила рідний, український. Нині у Росії їй намагаються сфабрикувати звинувачення у шпигунстві. Віримо, що долею увʼязненої кримської татарки зацікавиться міжнародна спільнота і зрештою Леніє буде на свободі та із сім’ю у рідному українську Криму.