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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1598
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1 хв

У моторошній ДТП загинула головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська та її мати

Смертельна аварія сталася 29 серпня поблизу Коростеня на Житомирщині внаслідок зіткнення авто з автобусом.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Марія Скібінська

Марія Скібінська / © із соцмереж

У ДТП загинула журналістка Марія Скібінська, головна редакторка видання «Фокус» і ексголовред сайту «5 каналу» та її мати.

Про це повідомляє «5 канал».

Загибель підтвердив чоловік Марії, військовослужбовець 95-ї бригади Данило Зубко у Facebook.

«Кохання моє безмежне, я тебе кохав, кохаю і буду кохати. На тому світі побачимось. Прошу мене не турбувати. Всі деталі поховання з часом», — написав він.

Смертельна аварія сталася вдень 29 серпня поблизу села Сингаї, що в Коростенському районі Житомирської області — внаслідок лобового зіткнення легковика та автобуса.

Разом із Марією загинула і її мати, працівниця «5 каналу» Наталія Скібінська, яка перебувала в машині разом із донькою.

Марія Скібінська була досвідченою журналісткою, мала понад 18 років стажу у медіа — крім «5 каналу», працювала в агенції «РБК-Україна», медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine. Протягом тривалого часу вона очолювала редакцію сайту «5 каналу». У листопаді 2025 обійняла посаду головреда видання «Фокус».

Нагадаємо, на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі Києва 5 червня сталася смертельна аварія. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де в той момент перебували люди. На місці загинули четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарева та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей дістали травми.

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