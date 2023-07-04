У МОЗ дали рекомендації на випадок вибуху на Запорізькій АЕС

Якщо ви опинитеся в зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.
В разі вибуху на Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоровʼя України.
У повідомленні вказується, що якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, необхідно залишатися у приміщенні або дістатися приміщення якомога швидше. Також потрібно уважно слідкувати за подальшими повідомленнями від влади та дотримуватися інструкцій.
На випадок, якщо буде рекомендовано евакуюватися, необхідно зібрати до валізи чи наплічника:
- Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме й нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна звʼязатися в екстрених випадках).
- Маску для обличчя або респіратор.
- Аптечку та тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).
- Вологі серветки.
- Змінний одяг і взуття.
- Мінімально необхідний запас води та їжі.
МОЗ рекомендує щільно обмотати валізу або наплічник харчовою плівкою чи скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.
Якщо ви опинитеся в зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією від 4 березня 2022 року.
Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.
Читайте також:
- Навіщо Залужний двічі відвідав Рівненську АЕС — пояснення експерта
- "Росія готує новий план": Кулеба про ситуацію на Запорізькій АЕС
- Росія може підірвати Запорізьку АЕС: Times назвало мотиви Путіна