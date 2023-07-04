У МОЗ дали рекомендації на випадок вибуху на Запорізькій АЕС

Якщо ви опинитеся в зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.

В разі вибуху на Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоровʼя України.

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У повідомленні вказується, що якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, необхідно залишатися у приміщенні або дістатися приміщення якомога швидше. Також потрібно уважно слідкувати за подальшими повідомленнями від влади та дотримуватися інструкцій.

На випадок, якщо буде рекомендовано евакуюватися, необхідно зібрати до валізи чи наплічника:

Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме й нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

Маску для обличчя або респіратор.

Аптечку та тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг і взуття.

Мінімально необхідний запас води та їжі.

МОЗ рекомендує щільно обмотати валізу або наплічник харчовою плівкою чи скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

Якщо ви опинитеся в зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Рекомендації МОЗ на випадок аварії на ЗАЕС / Фото: t.me/mozofficial

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією від 4 березня 2022 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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