У МОЗ дали рекомендації на випадок перебування в радіаційній зоні

Також у Міністерстві охорони здоровʼя застерегли громадян від деяких дій.

У Міністерстві охорони здоровʼя дали рекомендації на випадок перебування в зоні радіаційної аварії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

У МОЗ закликали громадян зробити тижневий запас води (питної та технічної), а також приготувати їжу й ліки на зазначений період.

Також у МОЗ дали наступні рекомендації:

Ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори.

Перебувайте в максимально ізольованому приміщенні якомога далі від вікон.

Увімкніть телевізор або радіо та слідкуйте за офіційними повідомленнями влади.

Залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.

Крім того, в Міністерстві охорони здоровʼя застерегли громадян від наступних дій:

Не залишайте приміщення до офіційного дозволу органів влади.

Не вживайте калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту.

Пам’ятайте, що вода з централізованих джерел може бути небезпечною (про що буде повідомлено додатково).

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в разі вибуху на Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Крім того, ми раніше інформували, що дізнатися про рівень радіації в повітрі можна не лише за допомогою дозиметра та лічильника Гейгера, а й за допомогою мобільних застосунків.

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