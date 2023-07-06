У МОЗ дали рекомендації на випадок перебування в радіаційній зоні

Також у Міністерстві охорони здоровʼя застерегли громадян від деяких дій.
У Міністерстві охорони здоровʼя дали рекомендації на випадок перебування в зоні радіаційної аварії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.
У МОЗ закликали громадян зробити тижневий запас води (питної та технічної), а також приготувати їжу й ліки на зазначений період.
Також у МОЗ дали наступні рекомендації:
- Ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори.
- Перебувайте в максимально ізольованому приміщенні якомога далі від вікон.
- Увімкніть телевізор або радіо та слідкуйте за офіційними повідомленнями влади.
- Залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.
Крім того, в Міністерстві охорони здоровʼя застерегли громадян від наступних дій:
- Не залишайте приміщення до офіційного дозволу органів влади.
- Не вживайте калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту.
- Пам’ятайте, що вода з централізованих джерел може бути небезпечною (про що буде повідомлено додатково).
Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в разі вибуху на Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.
Крім того, ми раніше інформували, що дізнатися про рівень радіації в повітрі можна не лише за допомогою дозиметра та лічильника Гейгера, а й за допомогою мобільних застосунків.
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