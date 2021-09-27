У МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказами до вакцинації від COVID-19

Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, утім вони можуть відрізнятися від стану кожної людини.

В Україні під час карантинних обмежень для вакцинованих громадян передбачені певні послаблення. Утім, людям, у яких є медичний відвід і реальні протипокази для вакцинації, видається відповідна спеціальна медична довідка, яка свідчить, що цим пацієнтам не можна робити щеплення.

Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Я би хотів зазначити, що не треба плутати деякі поняття. В українському законодавстві є лише один термін – абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це доволі невеликий відсоток – це менше одного відсотка людей. Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусу", - пояснив головний санлікар.

Читайте також: "Сортування" українців за вакцинацією: якими будуть нові правила під час карантину та що обмежать нещепленим

Кузін навів приклад серцево-судинних хвороб і зауважив, що це не протипоказання, а, навпаки, показання для проведення вакцинації. Адже, за його словами, людина, яка має важкі супутні хвороби, потенційно в тяжчій формі переносить коронавірус.

Крім того, заступник голови МОЗ додав, що перелік абсолютних медичних протипоказів є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися сімейним лікарем. Тому назвати якісь універсальні п'ять - шість протипоказів неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини. Загальні ж протипокази, нагадав Кузін, до кожної вакцини зазначені в інструкції.

Також читайте У МОЗ пояснили, чи захищає вакцинація проти коронавірусу від зараженням грипом

"Варто розуміти, що залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було. З одного боку, перелік абсолютних медичних протипоказів є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем", - підсумував він.

Читайте також: Дослідники заявили, що вакцина від грипу зменшує ризик важкого перебігу коронавірусу

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Читайте також:

Пройдіться "інфекційкою": голова МОЗ пояснив, чому не варто довіряти тезам антивакцинаторів

Щеплюватися проти COVID чи ні: що кажуть антивакцинатори та чому це неправда

Експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова про динаміку захворюваності на коронавірус, ліки зі США та вакцинацію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання