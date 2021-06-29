У МОЗ допустили, що українцям дозволять змішувати вакцини від COVID-19: деталі

У МОЗ допустили, що українцям дозволять змішувати вакцини від COVID-19: деталі

Процес поєднання різних вакцин для курсу імунізації - це досить складно з погляду логістики.

Головний санлікар Ігор Кузін допускає можливість того, що у майбутньому можна буде комбінувати вакцини від COVID-19.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Кузін з посиланням на наукові дослідження пояснив, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

"Дуже ймовірно, що таке дозволять. Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини", - сказав він.

Також головний санлікар додав, що Національна технічна група експертів з питань імунізації 30 червня збереться на новий розгляд результатів наукових досліджень.

"Вона вже опрацьовувала це питання і дійшла висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ знову розглядатиме це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - підсумував він.

Нагадаємо, дослідження Оксфордського університету показало, що комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність. Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримали два уколи Pfizer. Змішаний варіант давав менший ефект, але кращий, ніж дві дози препаратом AstraZeneca.

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