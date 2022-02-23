У МОЗ дозволили відкривати флакон з COVID-вакциною для одного пацієнта

У МОЗ дозволили відкривати флакон з COVID-вакциною для одного пацієнта

Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз.

В Україні лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта.

Тобто їм не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для щеплення.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 23 лютого.

"Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, поки збереться потрібна кількість людей, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того, на скількох людей розрахований флакон", – сказав він.

Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз.

У флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустеру.

Кожен флакон AstraZeneca містить 10 доз, а вакцини Comirnaty/Pfizer – 6 доз (після необхідного розведення).

Водночас однодозною є лише вакцина СoronaVac.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 23 лютого 2022 року зафіксовано 25 062 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 297 людей, 37 432 пацієнти одужали. За останню добу кількість хворих зросла на понад 25 тисяч.

Коронавірус в Україні: темпи захворюваності пішли на спад

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