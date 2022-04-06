У МОЗ нагадали про важливість грудного вигодовування: підтримує імунітет дитини

Продовжуйте годувати та підтримайте імунітет вашої дитини.

Грудне вигодовування захищає малюка та дарує йому відчуття безпеки.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Продовжуйте годувати та підтримайте імунітет вашої дитини.

Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися у вкрай важких умовах. Зараз надзвичайно важливо продовжити грудне вигодовування немовляти – адже це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для вашого малюка.

Чому попри усі випробування війни, варто спробувати зберегти грудне вигодовування, - про це пише ЮНІСЕФ.

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю:

Грудне молоко повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. Воно містить достатньо води. Навіть під час дуже спекотної погоди грудне молоко втамує спрагу вашого малюка. Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб. Грудне молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини. Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб. Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою. Грудне молоко не зникає через стрес. Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми. Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд. Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму. Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.

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Діти старше 6 місяців уже потребують прикорму. Втім, ви все одно можете частіше годувати дитину грудьми. Тоді кількість молока збільшиться, і це допоможе дитині вижити в умовах недостачі їжі.

Якщо вашому немовляті менше пів року і він перебуває на грудному вигодовуванні, не припиняйте годувати грудьми та не починайте давати малюку дитячі суміші, якщо ви не робили цього раніше. Продовження грудного вигодовування дасть дитині більше шансів вижити.

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