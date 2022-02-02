У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть "почервоніти"

У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть "почервоніти"

В Україні можуть розширити "червону" зону карантину.

У Міністерстві охорони здоров'я назвали області, які наступними можуть опинитися в "червоній" зоні. Йдеться про регіони, де фіксують загрозливу епідемічну ситуацію з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.

"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, в Україні майже не залишилося "жовтих" зон: у яких областях COVID набирає обертів.

Нагадаємо, аналітикиня KSE попередила про запровадження "червоної" зони в 9 областях України.

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