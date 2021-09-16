У МОЗ назвали чотири області, де можуть повернути "червону" зону і локдаун

У МОЗ назвали чотири області, де можуть повернути "червону" зону і локдаун

На Заході України найбільш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

В Україні найвища кількість хворих на коронавірус на Заході, Києві та Харкові. Утім, Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області можуть потрапити до "червоної" зони карантину через високий рівень захворюваності і госпіталізацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Слово і діло".

За словами Ляшка, в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові, але у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах саме Західна Україна.

Читайте також: "Сортування" українців за вакцинацією: якими будуть нові правила під час карантину та що обмежать нещепленим

"Зараз "рухається" в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім іде Тернопільська, Волинська, Закарпатська… Хоча в абсолютних цифрах великі показники у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки Західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем", - висловився голова МОЗ.

Ляшко наголосив, у разі загрози наднавантаження на систему охорони здоров'я, в областях будуть рекомендувати впровадити "червоний рівень" епідемічної небезпеки.

Карантин повертається: в Україні перший регіон вже переходить до "жовтої" зони

Нагадаємо, у Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.

Як повідомлялося, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: Віктор Ляшко розповів, чи чекати нам на загальноукраїнський карантин

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання