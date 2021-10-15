У МОЗ назвали ефективність використання КТ для хворих на COVID-19 сумнівною: причини

У МОЗ назвали ефективність використання КТ для хворих на COVID-19 сумнівною: причини

Якщо є підозра на інфікування коронавірусом, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування.

Комп'ютерна томографія (КТ) не є "панацеєю" під час встановлення діагнозу у пацієнтів, у яких є підозра інфікування коронавірусом COVID-19. Спочатку слід робити тестування, а КТ – в окремих випадках.

Про це зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

Чи варто робити комп’ютерну томографію при COVID-19?

КТ – метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Фактично КТ дає змогу визначити стан будь-якого органу людини. У випадку із коронавірусною хворобою COVID-19 йдеться про КТ органів грудної клітини.

У МОЗ констатують, що цей метод діагностики став ще більш популярним серед українців від початку пандемії. Проте ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною, наголосили в міністерстві. У першу чергу тому, що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання.

Коли варто призначати КТ?

Якщо неможливо забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19.

Якщо наявні такі симптоми: дихальна недостатність чи існування супутніх патологій.

У випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання і які мають важкий загальний стан.

У МОЗ звертають увагу, що позитивний тест на COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.

Що повинні враховувати лікарі, направляючи пацієнта на КТ?

Загальний стан пацієнта

Наявність дихальної недостатності.

Показник сатурації (насиченості крові киснем).

Температуру тіла.

Якщо є підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини.

У МОЗ зазначають, що фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби. Водночас, спеціалісти радять послуговуватись методом ультразвукової діагностики для відстеження захворювання. Його перевага в тому, що він не дає додаткову дозу опромінення, як у випадку із КТ.

Повторення комп'ютерної томографії пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21-й день від початку захворювання та через пів року. У МОЗ уточнюють, що кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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