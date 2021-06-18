У МОЗ назвали кількість медиків, які за півтора року померли від COVID-19

Понад 800 медиків загинули від минулої весни, виконуючи професійні обов’язки.

В Україні від початку пандемії від коронавірусу померло понад 50 тисяч українців, із них 877 медичних працівників, які загинули під час боротьби з COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 18 червня на відкритті пам’ятника медикам, які загинули під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки.

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"За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби", - зазначив голова МОЗ.

Зазначимо, що в Україні станом на 18 червня зафіксовано 2 228 192 випадків коронавірусу. Одужати вдалося 2 147 972 пацієнтам, померло - 51 952.

Нагадаємо, інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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