У МОЗ назвали області, де побачили стабілізацію ситуації з COVID-19

Утім, у "червоних" зонах посилять перевірки COVID-сертифікатів.
У трьох регіонах, які першими потрапили до "червоної" зони, ситуація з COVID-показниками починає покращуватися.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради 1 листопада.
"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - сказав Ляшко.
Разом з тим, за даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих. До лікарень ушпиталили минулого тижня 34 тисячі осіб, з яких 93,2% не мали щеплення проти коронавірусу.
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Крім того, за підсумками наради Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування в регіонах "червоної" зони.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.
Також стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві.
Раніше українцям дали поради, як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі.