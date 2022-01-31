У МОЗ назвали очікувані терміни піку COVID-випадків в Україні і області, де нині найбільше хворих

У МОЗ назвали очікувані терміни піку COVID-випадків в Україні і області, де нині найбільше хворих

Від початку зростання захворюваності на коронавірус до піку проходить близько одного місяця, сказав Ляшко.

В Україні за тиждень майже вдвічі зросла кількість COVID-випадків. Найбільший приріст фіксують на території Житомирської області.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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"Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч. Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанту "Омікрон", - уточнив голова МОЗ.

За його словами, найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області. У регіоні вдвічі побільшало хворих на коронавірус. Лідер приросту позаминулого тижня - Івано-Франківська область - минулого тижня також мала приріст, але значно нижчий, ніж минулого тижня - +35,6%.

"З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", - уточнив Ляшко.

За даними МОЗ, наразі в закладах охорони здоров’я виділено 69 320 ліжкомісць, з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400. Враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, в лікарнях виділено 4 414 ліжок, призначених для госпіталізації хворих дітей, за тиждень кількість таких ліжок зросла на 751.

Нагадаємо, в Україні станом на 31 січня COVID-штам "Омікрон" виявлено вже в 20 областях.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, лікарка-імунологиня дала поради, як захиститись від COVID-19 та посилити імунітет.

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