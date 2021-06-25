У МОЗ назвали п’ять найнебезпечніших штамів коронавірусу: як уникнути зараження

Мутація - це типове явище для усіх вірусів.

Коронавірус постійно мутує. І хоч нині Україна в "зеленій" зоні за показниками захворюваності на COVID-19 як за внутрішніми критеріями, так і критеріями ЄС, людям слід дотримуватися карантину, аби уникнути зараження штамами коронавірусу.

Про це заявили у МОЗ.

Там уточнили, що мутація - це типове явище для усіх вірусів, адже аналогічно відбувається і з вірусом грипу. На сьогодні вчені виявили чимало різних штамів вірусу SARS-CoV-2. Утім, є п'ять, які викликають найбільше занепокоєння.

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У списку небезпечних мутації коронавірусу:

"Дикий" (L) - уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;

"Альфа" (B.1.1.7) - уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;

"Бета" (B.1.351) - уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;

"Гама" (P.1) - уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;

"Дельта" (B.1.617) - уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.

Українцям нагадали, що поки що не існує специфічного лікування COVID-19. Тому необхідно дотримуватись простих правил, які допоможуть захистити себе та інших від інфікування.

Зокрема, треба дотримуватися гігієни рук, дистанції, маскового режиму; чхати і кашляти слід в згин ліктя чи в серветку; брудними руками не можна чіпати обличчя; потрібно регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні. Утім, як наголошують у МОЗ, найкращим способом захиститися від COVID-19 є вакцинація.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликає українців тимчасово не їздити до країн, де спостерігається найбільший спалах так званого "індійського" штаму коронавірусу.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа через індійський штам, відомий як "Дельта", ризикує втратити досягнутий прогрес в боротьбі з пандемією COVID-19. Країни ЄС перебувають "на тонкому льоду" у битві проти коронавірусу.

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