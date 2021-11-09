У МОЗ назвали регіон, який наступним може перейти до "червоної" зони карантину

У МОЗ назвали регіон, який наступним може перейти до "червоної" зони карантину

Наразі 17 регіонів перебувають у "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

Міністерство охорони здоров'я пропонує встановити у Черкаській області "червону" зону епідемічної небезпеки через погіршення COVID-ситуації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.

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"Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області, у червоний рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська область", - констатував він.

Такої смертності від коронавірусу в Україні ще не було: за добу понад 830 летальних випадків

Станом на 9 листопада у "червоній" карантинній зоні перебувають: Київ і Київська область, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька й Чернігівська області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Одесі хворій на коронавірус 86-річній жінці із вкрай низькою сатурацією, яка вже не вимірювалася, медики швидкої допомоги відмовили в госпіталізації.

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