У МОЗ назвали регіони, де принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано вже 50% дорослих українців

У МОЗ назвали регіони, де принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано вже 50% дорослих українців

Позначку 50% з повним курсом вакцинації подолано лише в Києві.

В Україні три області перетнули позначку в 50% вакцинованого дорослого населення від COVID-19 принаймні однією дозою.

Про це під час брифінгу 8 грудня заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"На сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% та Полтавська область - майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська (49%) та Черкаська (47%) області", - заявив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, позначку 50% з повним курсом вакцинації подолано лише в Києві: двома дозами щеплено понад 65% жителів. До цього показника наближається Київська область - майже 49%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.