У МОЗ оприлюднили перелік вакцин, після щеплення якими можна в'їжджати до України без самоізоляції

Вакцини повинні бути схвалені ВООЗ для екстреного використання.

Люди, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, можуть в'їжджати до України без самоізоляції. Утім, таку можливість мають лише ті, хто отримав щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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"Особи, які мають документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції", - сказано в повідомленні.

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Наразі до переліку препаратів, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, належать такі вакцини:

Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Comirnaty;

виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Comirnaty; AstraZeneca/Oxford (AZD1222) , зареєстрована в Україні під назвою AstraZeneca;

, зареєстрована в Україні під назвою AstraZeneca; Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою CoviShield;

виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою CoviShield; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою CoronaVac;

виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою CoronaVac; Janssen, або Johnson & Johnson , (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735); mRNA-1273 виробництва Moderna;

виробництва Moderna; BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Наголошується, що російська вакцина "Sputnik V" не має схвалення ВООЗ і відсутня в цьому переліку. Таким чином, вакциновані російським "Sputnik V" не мають можливості перетинати кордон без карантину.

Нагадаємо, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Хто видає ці міжнародні бланки про вакцинацію і чи чи можна з ним поїхати за кордон, читайте за цим посиланням.

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