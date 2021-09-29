У МОЗ пообіцяли доправити інноваційні ліки проти COVID-19 до кінця тижня в усі області

У МОЗ пообіцяли доправити інноваційні ліки проти COVID-19 до кінця тижня в усі області

Ці препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab) надійдуть в кожну область України.

Про це повідомив заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", - написав він на сторінці у Facebook.

Також Комарида зазначив, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Нагадаємо:

Ще в березні про те, що у світі можуть з'явитися ліки від коронавірусу заявила Pfizer. Компанія почала першу фазу досліджень такого препарату

Своєю чергою ВООЗ порадила відмовитися від лікування коронавірусу "Ремдесивіром", на який Кабмін витратив 46 млн гривень.

Польські лікарі стверджують, що винайшли ефективні ліки від коронавірусу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання