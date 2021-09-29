У МОЗ пообіцяли доправити інноваційні ліки проти COVID-19 до кінця тижня в усі області

Ці препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.
До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab) надійдуть в кожну область України.
Про це повідомив заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", - написав він на сторінці у Facebook.
Також Комарида зазначив, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.
Нагадаємо:
- Ще в березні про те, що у світі можуть з'явитися ліки від коронавірусу заявила Pfizer. Компанія почала першу фазу досліджень такого препарату
- Своєю чергою ВООЗ порадила відмовитися від лікування коронавірусу "Ремдесивіром", на який Кабмін витратив 46 млн гривень.