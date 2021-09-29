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У МОЗ пообіцяли доправити інноваційні ліки проти COVID-19 до кінця тижня в усі області

У МОЗ пообіцяли доправити інноваційні ліки проти COVID-19 до кінця тижня в усі області

УНІАН

Ці препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab) надійдуть в кожну область України. 

Про це повідомив заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", - написав він на сторінці у Facebook.

Також Комарида зазначив, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

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