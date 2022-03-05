У МОЗ попередили, що завчасна йодна профілактика шкідлива для здоров'я

У МОЗ попередили, що завчасна йодна профілактика шкідлива для здоров'я

Дорослому населенню старше 40 років йодна профілактика не проводиться.

Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення і полягає у введенні в організм людини препаратів стабільного йоду в разі радіаційної аварії та за умови впливу на людину радіоактивних ізотопів йоду.

Важливо слідувати вказівкам Центру громадського здоров’я та місцевої влади та чекати на офіційні повідомлення на їхніх сторінках, а не розводити паніку. Завчасна йодна профілактика шкідлива для вашого здоров’я.

У надзвичайних ситуаціях, за відсутності таблетованої форми калій йодиду, як виняток, можуть бути використані інші препарати, що містять йод: спиртовий розчин йоду та розчин Люголя.

Регламентом проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії встановлено такі вікові групи та дозування препарату стабільного йоду (калій йодид):

— діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) — 16 мг,

— діти від 1 місяця до 3 років — 32 мг,

— діти від 3 до 12 років — 62,5 мг,

— підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю —125 мг .

Важливо! Калій йодид приймається після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та необхідність проведення йодної профілактики.

Дорослому населенню старше 40 років йодна профілактика не проводиться.

Можливе застосування для йодної профілактики розчин Люголя та спиртовий розчин йоду, однак це повинне розглядатися, як виняткова, а не рівноцінна заміна таблетованої форми калію йодиду.

Спиртовий розчин йоду 5% застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 1 мл (44 краплі) в 1/2 склянки молока або води.

Дітям від 2 до 5 років можливе застосування 2,5 % спиртового розчину з розрахунку 20-22 краплі однократно шляхом нанесення на шкіру тампоном у вигляді смуг на передпліччях і гомілках та до 2 років 2,5% з розрахунку 10-11 крапель однократно.

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Дітям від 5 років до 12 років спиртовий розчин йоду 5% по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 2 рази в один день на 1/2 склянки молока або води.

Розчин Люголя (водний розчин, містить 5% йоду та 10% йодиду калію). Застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 22 краплі, або 1 мл розчину в 1/2 склянки молока або води. Для дітей від 5 до 12 років по 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази в день на 1/2 склянки молока або води. Іншим віковим групам не призначається.

Отже, йодна профілактика здійснюється одноразово шляхом приймання йодовмісних препаратів. Звертаємо увагу, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. Примати лише у разі радіаційних аварій та одноразово і відповідно вищезазначених рекомендацій.