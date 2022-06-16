У МОЗ повідомили, чи зафіксовано в Україні випадки холери, і як убезпечитися від хвороби

У МОЗ повідомили, чи зафіксовано в Україні випадки холери, і як убезпечитися від хвороби

У МОЗ спростовали черговий російський фейк, який вже тиждень поширюється Viber-каналами про начебто наближення спалаху холери.

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, чому не потрібно панікувати через холеру.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

У МОЗ наголосили, що в Україні наявна достатня матеріально-технічна, організаційна та юридична база для реагування на випадки чи підозру на холеру. Й абсолютно усі випадки, де б можна було запідозрити холеру, проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб.

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Водночас за увесь час моніторингу не було зафіксовано випадків навіть із підозрою на холеру.

Та попри це, у МОЗ закликають людей дотримуватися корисних порад, а саме: дотримуватись базових правил особистої гігієни, використовувати безпечну воду, ретельно обробляти їжу тощо.

"Це важливо робити завжди, а тим паче влітку — сприятливу для поширення багатьох інфекцій пору року", - сказано в повідомленні.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, окупований росіянами Маріуполь опинився на межі спалаху вкрай небезпечних інфекційних захворювань.

Уже через спалах дизентерії і холери у Маріуполі можуть загинути тисячі людей.

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