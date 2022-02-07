У МОЗ повідомили, де в Україні найвищі показники COVID-вакцинації

У МОЗ повідомили, де в Україні найвищі показники COVID-вакцинації

"Бустер" проти коронавірусу уже отримали понад 450 тисяч українців.

В Україні проведено близько 30,7 млн. щеплень проти коронавірусу. Протягом останнього тижня найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Харківській області.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо перебігу вакцинації, то наразі в Україні проведено близько 30,7 млн. щеплень. Одну дозу отримали близько 15,5 мільйонів осіб. Двома дозами вакциновано близько 14,8 мільйонів. Бустрену дозу уже отримали понад 450 тисяч українців, тим самим посиливши свій захист від тяжкого перебігу хвороби. Тенденція до госпіталізацій залишається незмінною - майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо на реанімаційному, не вакциновані", - сказав голова МОЗ.

Крім того, як уточнив Ляшко, за останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Харківській області. Одразу за лідером розташовані м. Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області.

А от найнижчі показники за даний період у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Також читайте Тисяча за вакцинацію: виплати можуть отримати підлітки

"Лідерами із вакцинації осіб у віковій групі від 60 років є місто Київ з показником 71,2%. Понад половину вікової групи 60+ вакциновано у Львівській 64,1%, Херсонській 51,9% та Полтавській 51,5% областях. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у цій віковій групі у Кіровоградській 22,8%, Донецькій 24,9% та Закарпатській 28,4% областях", - висловився він.

Очільник МОЗ закликав громадян вакцинуватися, аби бути здоровими та допомогти цим самим нашим медикам, які продовжують рятувати життя хворих українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.