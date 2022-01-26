У МОЗ повідомили, коли медикам, які в січні отримали аванси без підвищення, виплатять надбавки

У МОЗ повідомили, коли медикам, які в січні отримали аванси без підвищення, виплатять надбавки

Дія постанови про підвищення зарплати для медиків поширюється на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Медикам, які в січні отримали стандартні аванси, без підвищення, всі нарахування та надбавки виплатять наприкінці розрахункового місяця, разом із заробітною платою.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

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Зокрема, очільник МОЗ спростував заяви, що начебто підвищення заробітної плати медиків відомчих закладів охорони здоров'я не буде. Він запевнив, що дія постанови уряду про підвищення базової зарплати для медичних працівників поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

"Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись цієї постанови. Наразі, вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою. Норми постанови Кабінету Міністрів не стосуються працівників, які працюють у приватних медичних закладах", – уточнив він.

За словами Ляшка, наразі головна мета МОЗ – аби кожен медичний працівник в Україні вже за січень отримав гарантовану урядом ринкову заробітну плату.

"Одразу хочу заспокоїти медиків, які цього місяця отримали стандартні аванси, без підвищення. Всі нарахування та надбавки будуть виплачені наприкінці розрахункового місця, разом із заробітною платою", – пояснив Ляшко.

Нагадаємо, від 1 січня встановлений рівень мінімальної заробітної плати у державних та комунальних медичних закладах на рівні 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн – для середнього медичного персоналу.

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