У МОЗ повідомили, коли саме очікується стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Україні

У МОЗ повідомили, коли саме очікується стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Україні

ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку коронавірусу.

В Україні очікується стрімке зростання захворюваності на коронавірус в листопаді.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

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За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я. ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливих сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний, по якому ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", сказав головний санлікар.

Кузін розповів, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для приймання пацієнтів з коронавірусом. На сьогодні налічується близько 40 тисяч ліжок, у разі погіршення ситуації, можна розгорнути до 70 тисяч, а з урахуванням резервних - до 90 тисяч ліжок.

"Але ми повинні розуміти, що за навантаження в 70 тис. система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", - додав Кузін.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Як повідомлялося, в Одесі стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Через це місця у реанімаціях в лікарнях вщент заповнені пацієнтами з COVID-19.

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Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

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