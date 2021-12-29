У МОЗ повідомили про нові випадки "Омікрону" в Україні: де виявили та скільки людей інфікувалося

У МОЗ повідомили про нові випадки "Омікрону" в Україні: де виявили та скільки людей інфікувалося

За словами головного санлікаря, наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

В Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон”, загалом в країні було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму.

Про це у Facebook 29 грудня повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського", - повідомив Кузін.

За його словами, загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова. Троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах), додав Кузін.

Варто зазначити, 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". 21 грудня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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