У МОЗ повідомили, скількох невакцинованих пацієнтів ушпиталили до лікарні через ускладнення COVID-19

У МОЗ повідомили, скількох невакцинованих пацієнтів ушпиталили до лікарні через ускладнення COVID-19

Кількість хворих на коронавірус протягом минулого тижня зросла удвічі.

В Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

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"За даними Електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті, зробіть щеплення вже сьогодні", - заявив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Наразі, як наголосив Кузін, в Україні стрімко погіршується епідситуація і кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень. За його словами, в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 - особи старші 60 років, із супутніми захворюваннями та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

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"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус стає "епідемією невакцинованих осіб". Тому задля уникнення ризиків тяжкого перебігу і смерті, громадянам слід щеплюватися проти COVID-19.

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