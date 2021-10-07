У МОЗ повідомили, у якому віці в Україні найбільше помирають від коронавірусу

Ляшко наголосив, що лише вакцинація захищає від смерті у результаті COVID-19.
В Україні протягом останнього місяця 95,7% випадків коронавірусу було зареєстровано у невакцинованих осіб. За увесь час пандемії 82% померлих є людьми, старшими 60 років.
Про це написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.
Очільник МОЗ наголосив, що саме вакцинація від COVID-19 захищає від вірусу. За його словами, це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.
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"Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)", - зауважив Ляшко.
"У вересні 2021 року: 97,1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими. 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку", - підсумував голова МОЗ і закликав українців "не чекати на лихо, а захиститися".
Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.
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