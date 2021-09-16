У МОЗ пояснили, чи захищає вакцинація проти коронавірусу від зараженням грипом

У МОЗ пояснили, чи захищає вакцинація проти коронавірусу від зараженням грипом

Щеплення від грипу в Україні проводиться за кошти людей.

Вакцинація від коронавірусу не захищає людину від зараження грипом. Поєднувати щеплення дозволяється, але має бути дотримано інтервал між дозами - два тижні від останньої вакцинації.

Про це розповіла фахівець відділу імунізації Центру громадського здоров'я Олена Левченко в коментарі "Укрінформу".

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Вона пояснила, що вакцинація від коронавірусу і грипу - це два різних заходи імунізації. Зокрема, вакцина від SARS-CoV-2 захищає організм саме від вірусу COVID-19, важкого перебігу і смерті. Вакцина від грипу захищає від тих вірусів грипу, штами яких актуальні в нинішньому епідсезоні. Обидві вакцинації, як наголосила спеціалістка, важливі, адже у разі поєднання цих двох інфекцій, людина ризикує отримати важкий перебіг захворювання.

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"Щеплений від COVID-19 людина не захищений від грипу. Якщо він бажає вакцинуватися, то повинен обов'язково звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який проінформує про алгоритм дій для вакцинації проти грипу за власні кошти. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 і проти грипу повинен бути не менше двох тижнів від останньої вакцинації. Ми радимо вакцинуватися і від ковіду, і від грипу", - сказала Левченко.

Вона додала, що вакцинація проти грипу є не обов'язковою в Україні, а рекомендованою, адже зменшує ймовірність ускладнень.

Центр громадського здоров`я

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Нагадаємо, в Україні цьогоріч під час епідемічного сезону грипу очікується поширення штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Але новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

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