У МОЗ пояснили, чи зможуть вакциновані CoronaVac українці подорожувати до ЄС після "бустера"

У МОЗ пояснили, чи зможуть вакциновані CoronaVac українці подорожувати до ЄС після "бустера"

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат.

Після бустерного щеплення м-РНК-вакциною ( Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech) у "ковідному" сертифікаті відображатиметься інформація про останню імунізацію. І такий COVID-сертифікат, у разі першої вакцинації препаратом CoronaVac, буде валідним для перетину кордону країн, де схвалені Moderna або Pfizer.

Про це повідомили у МОЗ на запит УНІАН.

У МОЗ нагадали, що для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

"Якщо, після базового курсу проведеного вакциною CoronaVac, бустерна доза буде зроблена вакциною Comirnaty, у сертифікаті відображатиметься інформація про останнє щеплення. І такий сертифікат буде валідним для перетину кордону країн, де схвалена ця вакцина", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Водночас, у МОЗ наголосили, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців та осіб без громадянства.

"На сьогодні українські COVID-сертифікати визнають у 60 країнах світу, які входять до складу Довірчої мережі Є-здоров'я ЄС. Серед них такі європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць", - зазначили в МОЗ.

Слід зауважити, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.