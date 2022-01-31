У МОЗ пояснили, чому школи знову відправляють на "дистанційку"

У МОЗ пояснили, чому школи знову відправляють на "дистанційку"

Спалах сезонного грипу й ГРВІ збігся з новою хвилею захворювань через "Омікрон".

Школярів повторно відправляють на "дистанційне" навчання через сезонний спалах грипу й ГРВІ, який співпадає з новою хвилею захворювань через "Омікрон". На тлі поширення COVID-штаму "Омікрон", за даними МОЗ, в Україні зросла й частка хворих дітей.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я у коментарі РБК-Україна.

У МОЗ пояснили, що внаслідок активної циркуляції вірусу грипу й поширення "Омікрону" у закладах освіти вже спостерігається відсутність дітей. Саме тому, як кажуть у міністерстві, дистанційна форма навчання може бути запроваджена, щоб знизити ризик інфікування дітей і зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів.

У зв'язку з активною циркуляцією коронавірусу, українців закликають вакцинуватися. І оскільки ефективність вакцини у запобіганні "Омікрону" значно нижча у порівняні з попередніми штамами, введення бустерної дози наближає ефективність до 90% у попереджені госпіталізації.

"Ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Потрібно робити базовий курс із двох щеплень тим, хто до цього часу цього не зробив і не забуваємо про бустер для вакцинованих. Тих, у кого вже минуло 6-9 місяців від останнього щеплення", - нагадали у МОЗ.

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Крім того, українцям нагадали, що підвищують шанс уникнути інфікування коронавірусом носіння масок, миття рук з милом, користування антисептиком, фізичну дистанції та уникнення скупчення людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, з огляду на різкий сплеск захворюваності в навчальних закладах Міністерство освіти та науки рекомендувало всім школам в Україні перевести учнів старших класів на дистанційне навчання щонайменше на два тижні. Крім того, на віддалену чи змішану форму навчання просять відправити й учнів професійно-технічної освіти. З дому доведеться навчатися і студентам вищих навчальних закладів.

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