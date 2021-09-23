У МОЗ пояснили, що робити, якщо підхопив ГРВІ та чи варто приймати антибіотики

У МОЗ пояснили, що робити, якщо підхопив ГРВІ та чи варто приймати антибіотики

Українцям радять не займатися самолікуванням, а в разі виникнення перших симптомів звертатися до свого сімейного лікаря.

У разі виникнення ГРВІ , антибіотики не допоможуть, а ризик того, що ліки не спрацюють в майбутньому, — сильно підвищиться.

Про це нагадує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 23 вересня.

Згідно з даними відомства, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками.

"Я щось довго кашляю — антибіотик", "Температура три дні — антибіотик". Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові", - йдеться в повідомленні МОЗ.

То що робити, якщо підхопив ГРВІ:

Перше — повідомити про це свого сімейного лікаря;

— повідомити про це свого сімейного лікаря; Друга рекомендація може звучати нудно, але вона дійсно працює, а головне — не шкодить вашому здоров’ю: найдієвіший метод лікування гострої респіраторної інфекції — симптоматичний. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

Тож у разі виникнення ГРВІ найкращими "ліками" є:

Відпочинок та ліжковий режим;

Рясне пиття теплої рідини;

Провітрювання приміщення проживання;

Збалансоване та раціональне харчування;

Жарознижувальні препарати (у разі необхідності).

"У разі ускладнень, антибіотики теж вам не допоможуть. Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу", - зазначають в МОЗ.

Так, за даними Центру громадського здоров’я, 90 % усіх антибіотиків, призначених на рівні сімейної медицини, використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів. 90 % таких інфекцій спричинені вірусами.

В МОЗ вкотре нагадують, що антибіотики не діють на віруси.

"Тож, якщо ви приймете антибіотик, ваша вірусна інфекція нікуди не зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, — сильно підвищиться. Не займатися самолікуванням. В разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертайтеся до свого сімейного лікаря та проконсультуйтеся з ним з приводу необхідності вживання антибіотиків", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо:

Україна перебуває на порозі нового сезону гострих респіраторних захворювань. І за прогнозами медиків, цей поріг ми переступимо вже найближчим часом. Тому лікарі радять превентивно підготуватися, аби восени та взимку не занедужати.

аби восени та взимку не занедужати. Раніше у МОЗ розповіли, коли та як отримати щеплення від грипу.

Новини України: за останній тиждень 180 тисяч людей занедужали на ГРВІ

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