У МОЗ пояснили, як отримати щеплення, якщо вже купили "липовий" COVID-сертифікат

У МОЗ пояснили, як отримати щеплення, якщо вже купили "липовий" COVID-сертифікат

Підроблений сертифікат про вакцинації не врятує життя, у разі зараження.

В Україні одні недобросовісні громадяни виробляють і поширюють "липові" сертифікати про вакцинацію, а інші - купують їх, але для усіх передбачено покарання. Утім, є випадки, коли купивши підроблений сертифікат, людина одумується і все ж хоче дійсно вакцинуватися проти коронавірусу, але її дані вже є у системі.

Що робити у такому випадку, розповів головний санлікар Ігор Кузін на телеканалі "Україна 24"

За його словами, якщо громадянин має підроблений сертифікат, слід звернутися до пункту щеплення та отримати справжню вакцину, і справжній повний курс щеплень.

"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Національна поліція, зберуться докази , але людина одержує захист, а це найцінніше", - заявив Кузін.

Він наголосив, що підроблений сертифікат про вакцинацію не врятує життя, що натоміть здатна зробити вакцина.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, в Україні вже майже 800 кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів.У МВС закликали повідомляти про факти підробки сертифікатів про вакцинацію на гарячу лінію кіберполіції. До слова, щоб уникнути проблем із законом, варто вакцинуватися від COVID-19 та безкоштовно отримати сертифікат. Читайте також: "Був єдиним сином у мами": у Чернігівській області від коронавірусу помер 15-річний підліток

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