У МОЗ пояснили, якими вакцинами і за яких умов вагітних жінок можна щепити від коронавірусу

У МОЗ пояснили, якими вакцинами і за яких умов вагітних жінок можна щепити від коронавірусу

Наразі в Україні є лише один препарат, який дозволено для використання вагітним.

Вагітні жінки можуть важче переносити COVID-19. Тому, якщо породілля має високий ризик захворіти, їй рекомендовано вакцинуватися від коронавірусу. Для щеплення слід використовувати мРНК-вакцину.

Про це повідомили у НСЗУ.

Зокрема, медики пояснили, у разі, якщо вагітна жінка має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, працює в "ковідній" лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем. У випадку, коли лікар ухвалить рішення, що користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. Наразі в Україні наявна лише Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 препаратом AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має повідомити їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. Після цього жінка має сама вирішити, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень. А от за інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech щеплення вагітних забороняється.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чи може вакцинація від коронавірусу викликати безпліддя і впливати на менструацію.

У МОЗ також повідомляли, що наявні вакцини від коронавірусу не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.

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