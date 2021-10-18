У МОЗ працюють над переліком протипоказів до вакцинації від COVID-19: коли оприлюднять

У МОЗ працюють над переліком протипоказів до вакцинації від COVID-19: коли оприлюднять

Також буде рекомендовано формат довідки, яку видають українцям, котрі мають протипокази до щеплення.

Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації проти COVID-19. Його обіцяють оприлюднити цього тижня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу.

За його словами, станом на зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

"Зараз завершуються опрацювання повного переліку абсолютних, або постійних, або тимчасових протипоказів до вакцинації. Сподіваємося, що цього тижня цей перелік вже буде офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися саме постановою Кабінету міністрів України, це буде роз’яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі. Тому я думаю, що на цьому тижні таке роз’яснення вже може з’явитися", — розповів Кузін.

Існують два способи зменшення кількості хворих на COVID - дотримання карантинних правил та вакцинація. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, після коронавірусу чимало людей страждають на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів.

Нагадаємо, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

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