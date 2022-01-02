У МОЗ прогнозують підвищення рівня зараження коронавірусом: коли очікувати нового спалаху COVID-19

Інфікування штамом "Омікрон" призводить до легшого перебігу хвороби, аніж при штамі "Дельта".

Спалахи COVID-19, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в країні ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом "Дельта".

Про це заявив "Суспільному" заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Прогностично десь із другої половини січня і в лютому в Україні спостерігатиметься підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон".

Станом на 30 грудня 2021 року було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". Більша частина цих випадків пов’язані з перебуванням за кордоном, а друга частина пов'язана із контактуванням із підтвердженою особою, тобто йдеться про домашні осередки.

Серед країн, куди виїжджали люди, — Німеччина, Польща, ОАЕ. Найчастіше це або робочі візити, або відпочинок. Й хоча при перетині кордону люди проходили тестування, по прибутті в Україну в них починаються симптоми, і при повторному тестуванні вони все ж таки отримували позитивний результат. Штам "Омікрон" швидше передається, більше людей може бути інфіковано, а інкубаційний період хвороби скорочений.

Згідно з клінічними даними, інфікування штамом "Омікрон" призводить до легшго перебігу хвороби, аніж при штамі "Дельта". Проте цей штам передається набагато швидше, ніж "Дельта": швидкість його передачі зростає майже на третину. Й звичайно, що люди із супутніми неінфекційними хворобами, імунокомпрометовані люди потрапляють в більшому відсотку випадків в лікарняні заклади, враховуючи важкий перебіг коронавірусної інфекції.

Ефективність повного курсу вакцинації при штамі "Омікрон" також дещо знижується: відсоток зниження зараз становить біля 30%. Бустерна доза може бути застосована для того, щоб підняти цей відсоток, скоротити його до 50%.

Нагадаємо, в Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч хворих.

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