У МОЗ прогнозують пікові навантаження на систему охорони здоров’я на другу половину листопада

У МОЗ прогнозують пікові навантаження на систему охорони здоров’я на другу половину листопада

За словами Кузіна, ситуація поступово погіршується.

Пікові навантаження на систему охорони здоров’я України очікуються на другу половину листопада.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

"Ситуація поступово погіршується. Ми робили вже декілька раундів прогнозів епідеміологічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров’я очікуються на другу половину листопада, тому ми рухаємося по такому сценарію", - зазначив він.

Нагадаємо:

В Україні станом на 14 жовтня кількість областей з ознаками "помаранчевої" зони карантину збільшилася до 17. Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Від 15 жовтня Херсонська область переходить до "червоної" зони.

Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. За останню добу кількість хворих зросла на майже 19 тисяч. В Україні станом на ранок 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 412 людей, 7 630 пацієнтів одужало.

Коронавірус в Україні: Ляшко назвав спалах захворюваності "італійським сценарієм"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання