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У МОЗ просять не забувати про COVID-19: Зараз хворіти не можна

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У МОЗ просять не забувати про COVID-19: Зараз хворіти не можна

pixabay.com

Рівень інфікування коронавірусом високий.

Центр громадського здоров'я України закликає не забувати про COVID-19: захворюваність на високому рівні.

По це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я.

За даними епідеміологів, коронавірусом заражується приблизно 5 тис. людей на добу.

У ЦГЗ просять носити маски, особливо якщо ви перебуваєте в приміщенні з великою кількістю людей.

"Медична система просить солідарності та розуміння серед населення, адже зараз потрібна максимальна підтримка бійцям Збройних сил України. Зараз хворіти не можна – потрібно бути здоровими!", – наголошують у Центрі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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