У МОЗ просять не забувати про COVID-19: Зараз хворіти не можна

У МОЗ просять не забувати про COVID-19: Зараз хворіти не можна

Рівень інфікування коронавірусом високий.

Центр громадського здоров'я України закликає не забувати про COVID-19: захворюваність на високому рівні.

По це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я.

За даними епідеміологів, коронавірусом заражується приблизно 5 тис. людей на добу.

У ЦГЗ просять носити маски, особливо якщо ви перебуваєте в приміщенні з великою кількістю людей.

"Медична система просить солідарності та розуміння серед населення, адже зараз потрібна максимальна підтримка бійцям Збройних сил України. Зараз хворіти не можна – потрібно бути здоровими!", – наголошують у Центрі.