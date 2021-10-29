У МОЗ роз'яснили, коли після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

У МОЗ роз'яснили, коли після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

COVID-19 в анамнезі не є протипоказом до вакцинації.

Людям після перенесеного коронавірусу вакцинуватися проти COVID-19 теж необхідно. Робити це радять через три місяці після одужання, але можна і раніше.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

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У МОЗ пояснили, якщо людина захворіла на коронавірус після отримання першої дози антиковідної вакцини, друга доза може бути введена відповідно до інтервалу між дозами, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або чи підтвердження COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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